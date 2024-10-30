закрыть
30 октября 2024, среда, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили большую штурмовую колонну РФ в районе Курахово

  • 30.10.2024, 14:09
  • 3,704
ВСУ разгромили большую штурмовую колонну РФ в районе Курахово

Оккупантов накрыли шквальным огнем.

В Донецкой области украинские десантники остановили российский механизированный штурм в сторону города Курахово.

В 46-й отдельной аэромобильной бригаде рассказали, что российское командование отправило новых штурмовиков по пути, на котором недавно разбили других оккупантов, сообщает «Диалог.UA».

Украинские бойцы подчеркнули, что вторая штурмовая группа фактически наступила на те же грабли.

Пять БМП и два танка сформировали утренний ударный кулак в направлении обороны одного из аэромобильных батальонов ВСУ.

В течение 15 минут огнем артиллерии, FPV-дронами и средствами дистанционного минирования были уничтожены 4 БМП и 2 танка россиян. Еще одна бронемашина остановилась на полпути.

Потом уже спешенную пехоту оккупантов уничтожали силы беспилотных систем. Украинские военные отразили атаку на дороге в районе Максимилиановка - Курахово.

На этом направлении тяжелые бои продолжаются, противник бросает в бой все новые резервы, чтобы поскорее зайти в Курахово.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников