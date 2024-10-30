ВСУ разгромили большую штурмовую колонну РФ в районе Курахово 30.10.2024, 14:09

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Оккупантов накрыли шквальным огнем.

В Донецкой области украинские десантники остановили российский механизированный штурм в сторону города Курахово.

В 46-й отдельной аэромобильной бригаде рассказали, что российское командование отправило новых штурмовиков по пути, на котором недавно разбили других оккупантов, сообщает «Диалог.UA».

Украинские бойцы подчеркнули, что вторая штурмовая группа фактически наступила на те же грабли.

Пять БМП и два танка сформировали утренний ударный кулак в направлении обороны одного из аэромобильных батальонов ВСУ.

В течение 15 минут огнем артиллерии, FPV-дронами и средствами дистанционного минирования были уничтожены 4 БМП и 2 танка россиян. Еще одна бронемашина остановилась на полпути.

Потом уже спешенную пехоту оккупантов уничтожали силы беспилотных систем. Украинские военные отразили атаку на дороге в районе Максимилиановка - Курахово.

На этом направлении тяжелые бои продолжаются, противник бросает в бой все новые резервы, чтобы поскорее зайти в Курахово.

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