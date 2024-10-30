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Великобритания ежегодно будет выделять $3,8 млрд на помощь Украине

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  • 30.10.2024, 23:40
Великобритания ежегодно будет выделять $3,8 млрд на помощь Украине

Министр финансов страны заявила, что поддержка Киева будет продолжаться «столько, сколько нужно».

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что в военный бюджет на 2025 год будет заложено 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов) на ежегодную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters в среду, 30 октября.

Ривз отметила, что ежегодная поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько нужно».

По словам министра, дополнительные расходы на оборону помогут Британии достичь цели в 2,5% ВВП, что превышает обязательства перед НАТО по расходам на уровне 2%.

Ривз также отметила, что ежегодная военная помощь Украине будет предоставляться дополнительно к кредиту в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках соглашения стран G7 об использовании замороженных российских активов.

22 октября правительство Великобритании объявило о выделении Украине военного займа в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования. Отмечалось, что заем является вкладом Британии в программу Чрезвычайных кредитов G7 для Украины, в рамках которой 50 миллиардов долларов от стран G7 будут предоставлены Украине на военные, бюджетные и восстановительные нужды. Кредит будет погашаться за счет сверхприбылей от замороженных российских активов.

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