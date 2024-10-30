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Экономика США в третьем квартале выросла на 2,8%

  • 30.10.2024, 23:52
Экономика США в третьем квартале выросла на 2,8%

Аналитики ожидали большего роста.

В третьем квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3% за предыдущий квартал.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Министерство торговли США.

Аналитики ожидали, что первая экономика мира вырастет на 3%. Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, за квартал выросли на 3,7% (+2,8%). Рост госрасходов ускорился до 5% (+3,1%).

Рост инвестиций в основные активы замедлился до 1,3% с 2,3% во втором квартале, в частности, инвестиции в жилую недвижимость упали на 5,1% (-2,8% во втором квартале).

Индекс цен на личные потребительские расходы, который является лучшим показателем инфляции для ФРС, вырос на 1,5% в третьем квартале, что ниже целевого показателя центрального банка в 2% и значительно ниже предыдущего значения на уровне 2,5%. Однако, исключая продовольствие и энергию, базовый индекс PCE все же вырос на 2,2%.

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