Установлена личность российского оккупанта, расстрелявшего 11 спящих сослуживцев 2 31.10.2024, 11:49

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Ему «противопоказано пить».

Telegram-канал «Досье Шпиона» писал, что в Запорожской области российский оккупант расстрелял 11 спящих сослуживцев. Его зовут Федорченко Максим.

«ВЧК-ОГПУ» удалось пообщаться с супругой военнослужащего Максима Федорченко. Бывший заключенный, устроивший массовую бойню позвонил ей после этого с признаниями.

Светлана Головцова подтвердила, что к ней уже приезжали сотрудники военной комендатуры, которые сообщили, что он «завалил» солдат, и они до сих пор разыскивают стрелка. Если быть точным, в ориентировке указано, что Федорченко «бросил гранату и произвел стрельбу» в 11 военнослужащих, которые находились в блиндаже. Но по сообщениям разных источников, все они погибли на месте.

До этого Светлана разговаривала с мужем 25 октября, в пятницу, накануне побоища. Максим рассказал ей, что дал деньги своему сослуживцу и земляку с позывным «Старый» чтобы тот сходил в магазин за выпивкой. Собеседница поделилась, что у нее сложилось впечатление, что военнослужащие, в том числе ее муж, пили беспробудно и каждый день. Разговор Федорченко закончил, пообещав перезвонить. Ровно 25 октября вечером он был последний раз онлайн в социальных сетях.

По словам Светланы, ее мужу противопоказано пить. Максим Федорченко с ранних лет известен в родной деревне в Приморском крае, как выпивоха и воришка, который попадался даже на краже продуктов. Последний раз за решетку он угодил, когда в пьяном угаре вернулся с работы (и он, и Светлана трудились на лесопилке), и напал на жену.

Как выяснилось, причиной агрессии стало то, что он беспричинно приревновал женщину к соседу и напал на нее. Максим Федорченко облил Светлану кипятком и нанес ей четыре удара ножом, за что был приговорен к сроку в 4 года и 6 месяцев. Из колонии, куда потерпевшая продолжала слать посылки своему горе-супругу, он завербовался на войну и попал в штурмовую роту «V».

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