Генштаб ВСУ раскрыл, что было поражено ударом по нефтебазе в Воронежской области 4.10.2024, 10:35

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Успешную атаку официально подтвердили.

Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области.

Информацию официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

«Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов «Аннанефтепродукт», что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ.

В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание», — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины.

Результаты поражения уточняются.

«Продолжение следует…», — заверили в Генштабе.

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