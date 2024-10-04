Лукашенко рассказал о контактах с Украиной 9 4.10.2024, 14:33

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И заявил, что «украинской верхушкой управляют американцы».

Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск заверил, что не «собирается воевать с Украиной», однако вместе с украинцами «напрягается» подгоняя и отгоняя войска на границе.

«Они подводят войска — мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м. Я знаю, что происходило тогда, поэтому не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Они там напрягаются (войсками и прочее) — мы в ответ. Они что-то там — мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали какое-то противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это», — сказал он.

По его словам, по определенным каналам с Украиной поддерживаются контакты для обсуждения в том числе гуманитарных вопросов.

«Мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими. Мы не просто собрали их тут, перекрыли границу. Это само собой. Если вдруг будет серьезное обострение, каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, который он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет.

Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать: куда им еще эту «обузу»? А нам зачем? Там же наши люди живут. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы», — заключил он.

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