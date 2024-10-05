Этот фрукт сжигает лишний жир на теле лучше, чем любые тренировки или диеты
- 5.10.2024, 10:11
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Специалисты назвали продукт номер один для похудения.
Диетологи рекомендуют есть фрукты каждый день и не верить тем, кто говорит, что от них поправляются, пишет ТСН.
Яблоки – это фрукт номер один для похудения, и вот почему.
Какая польза яблок для быстрого похудения: исследование ученых
Одно большое яблоко содержит достаточно растворимой и нерастворимой клетчатки, чтобы насытить организм на длительный промежуток времени. Также ученые доказали, что длительное пережевывание яблока повышает уровень ощущения сытости.
В 2015 году было проведено исследование, результаты которого показали, что люди, которые ежедневно едят яблоки, на 30% меньше страдают ожирением. Другое исследование, которое длилось 10 недель, показало, что те испытуемые с лишним весом, которые ели яблоки, теряли по 1 килограмму в неделю. А те, которые не употребляли фрукты, а ели овсяное печенье и такую же еду, не потеряли вес. К тому же у испытуемых, употреблявших яблоки, наблюдалось быстрое сжигание жировой ткани в зоне живота и бедер.
Какая еще польза яблок для здоровья
Способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. За счет содержания растворимых волокон яблоки снижают «плохой» холестерин в крови. Также фрукты содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами, поэтому снижают высокое давление и защищают от инсульта.
Предотвращают развитие заболевания диабетом II типа. Ученые доказали, что те люди, которые часто едят яблоки, имеют более низкий риск развития диабета.
Предупреждают раковые заболевания. Яблоки содержат флавоноиды и полифенолы, которые нивелируют воздействие свободных радикалов и предотвращают образование раковых клеток в организме.
Помогают бороться с астмой. Большое исследование, в котором приняло участие более 68 тысяч человек, показало, что те, кто ели больше яблок, имели минимальные риски развития астмы. Так как в кожуре фрукта содержатся флавоноиды, помогающие укреплять иммунитет и снижать воспалительные процессы, что является причиной астмы и аллергии.