Африканская страна публично унизила Россию

Африканская страна публично унизила Россию4
- 5.10.2024, 17:24
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РФ все больше изолируют.
Сборная Танзании отказывается играть с командой России, ссылаясь на плотный график. К слову, Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления, из-за чего мало команд соглашаются играть с РФ.
Об этом заявил глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария. Он отметил, что, возможно, игра состоится в следующем году.
«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна.
У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.
В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч.
Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», – сказал Уоллес.
В сети посчитали данное заявление унижением РФ. Пользователи шутят, что России следует сыграть с несуществующими государствами.