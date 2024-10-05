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Африканская страна публично унизила Россию

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  • 5.10.2024, 17:24
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Африканская страна публично унизила Россию

РФ все больше изолируют.

Сборная Танзании отказывается играть с командой России, ссылаясь на плотный график. К слову, Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления, из-за чего мало команд соглашаются играть с РФ.

Об этом заявил глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария. Он отметил, что, возможно, игра состоится в следующем году.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна.

У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч.

Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», – сказал Уоллес.

В сети посчитали данное заявление унижением РФ. Пользователи шутят, что России следует сыграть с несуществующими государствами.

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