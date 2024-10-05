Что теперь будет сложнее ввести в Беларусь из-за границы?
- 5.10.2024, 19:41
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Таможня изменила список товаров для личного пользования.
В Беларуси с 6 октября 2024 года вступают в силу изменения, касающиеся перечня товаров, которые не относят к товарам для личного пользования, рассказали в Таможенном комитете.
Список дополнили такими товарами, как карусели, качели, манекены для портных, бытовая техника в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, пиротехнические изделия, товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.
При этом к товарам для личного пользования будут относить отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в обычной жизнедеятельности.
Например, в пределах установленных характеристик можно ввезти в качестве товара для личного пользования снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель, точильный (шлифовальный) станок и подобное.
Кроме того, в списке разрешенных к ввозу как товары для личного пользования, присутствуют бытовые посудомоечные машины, доильные аппараты, бытовые инкубаторы для яиц, вязальные и вышивальные машины, бетономешалки, устройства для формирования фигур и моделей из пластмассы и другое.
С полным перечнем товаров, не относящихся либо относящихся к товарам личного пользования, можно ознакомиться на сайте Гостаможкомитета.