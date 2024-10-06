На фронт прибыли российские военные с шевронами «Хезболлы» 6.10.2024, 11:29

3,122

Они относятся к группировке «Север» на Харьковском и Курском направлениях.

Появились новые доказательства союзнических отношений между Российской Федерацией и ливанской группировкой «Хезболла», которая воюет против Израиля. В исламистских пабликах на днях были опубликованы кадры военных РФ с шевронами боевиков Ливана.

Внимание на это обратил украинский военкор Андрей Цаплиенко в Telegram.

Шевроны «Хезболлы» нацепили на себя кадровые военные из группировки «Север» ВС России. Данные подразделения участвуют в войне против Украины на Харьковском и Курском направлениях.

Таким поступком российские оккупанты решили поддержать «Хезболлу» после того, как Армия обороны Израиля провела несколько успешных операций, уничтожив руководство группировки и обезвредив тысячи боевиков, подорвав их пейджеры.

«Российские террористы нацепили шевроны с символикой «Хезболлы» в знак солидарности с проиранской группировкой после ликвидации ее лидеров. Много раз во время командировок на Ближний Восток слышал от местных, что Россия и «Хезболла» - союзники. И вот прямое доказательство», - написал Цаплиенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com