России вовсе нет? 3 Telegram-канал «СерпомПо»

7.10.2024, 10:51

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Коррумпированная вымышленная страна.

Зайдём сразу с козырей, покрыв вспухшую пену скрепоносцев, возмущённых заголовком. Это слова русского поэта Георгия Иванова. Не «злопыхателя» с «Запада».

«Коррумпированная вымышленная страна». О чём это? Кто так сказал? Наверное, какой-нибудь «иноагент», «нежелательный». Речь, разумеется, о Путинленде. О дворце в Геленджике, резиденциях, яхтах, об арестованной обойме чинов Минобороны, сообщениях на российских новостных лентах о бесконечных арестах взяточников – в регионах, налоговых органах, министерствах и т.п.

Ошибаетесь. Согласно американской прессе, слова «коррумпированная вымышленная страна» принадлежат Путину и сказаны они об Украине Трампу в бытность того президентом.

Верно или нет, мы не знаем. Если спросить Пескова, то, скорее всего, тот прикинется глухим валенком, задвинутым за тёплую батарею (не слышал, не видел, спал).

Но если Путин говорил подобное, то много на себя берёт. Личное мнение может иметь любое на вольных хлебах. Как президент обязан следовать законам и договорам. Там сказано ясно - Украина – такое же государство, как новая Россия. Обе страны родились в 1991 году. Точка. Поэтому, если Украина «вымышленная», то и Россия такая же. Обе вывалились из люльки «великой геополитической катастрофы». И той, и другой 33 года от роду.

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