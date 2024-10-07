На территории НПЗ в Феодосии, которое успешно атаковала Украина, стоял «Панцирь-С1» 7.10.2024, 22:52

Опубликованы спутниковые снимки.

В ночь на 7 октября был нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии. Там могла находиться российская система ПВО «Панцирь-С1».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По данным СМИ, «Панцирь-С1» стоял на территории НПЗ еще с 2022 года. Однако он не помог отразить атаку на нефтяной терминал.

«Установленный на подиуме «Панцирь» можно увидеть как на видео, опубликованном Telegram-каналом «АТЕШ», так и на спутниковых снимках», - пишет «Радио Свобода».

Следует заметить, что такие же «Панциры» на подиумах ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. На подиум их ставят для увеличения дальности обнаружения целей. В Подмосковье они также были размещены недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огареве.

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