Археологи поднимут на поверхность «полумифический металл из Атлантиды»
- 8.10.2024, 12:42
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В античные времена уступал в цене только золоту.
Корабль, затонувший в V веке у берегов Сицилии с редким грузом орихалку, поднимут на поверхность. Впервые затонувшее судно, известное как «Гелла II», заметили в 1980 году водолазы вблизи порта Гела, пишет Heritage Daily.
Корабль, найденный на глубине более 300 метров, сохранился в удивительно хорошем состоянии. Его сохранность дает ценную информацию о морской деятельности древнегреческих цивилизаций, в частности об их торговых путях и технологии судостроения. Предыдущие исследования в 2015 году обнаружили 39 слитков орихалка, редкого металлического сплава, а более поздние раскопки в 2017 году обнаружили еще 47 слитков.
Орихалк, название которого происходит от греческого термина, означающего «горная медь», — это сплав золотисто-желтого цвета. Античные писатели связывали этот металл с Атлантидой, а Платон в своих трудах описывал его как очень ценный, уступающий лишь золоту. В своем диалоге «Критий» Платон упоминает, что мифический город Атлантида был украшен этим металлом, в частности, в храме Посейдона, где он покрывал одну из внешних стен.
Среди других находок с затонувшего корабля — коринфские шлемы, амфоры, металлические предметы и личные вещи членов экипажа. Усилия по подъему затонувшего корабля, проводимые под наблюдением Морского управления Сицилийского региона, поддерживаются финансированием в размере 500 000 евро, которое было получено в сотрудничестве с местными организациями.