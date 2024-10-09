закрыть
9 октября 2024, среда, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили под Донецком целый батальон армии РФ

  • 9.10.2024, 13:08
ВСУ разбили под Донецком целый батальон армии РФ

Раненых даже не эвакуируют.

Соратник Гиркина и российский военкор Михаил Полынков, ранее служивший в одном из российских подразделений, выступил с тревожными заявлениями о текущем положении дел на фронте для РФ.

Он рассказал о командире своего полка Пузике (позывной «Злой»), который отправляет солдат на верную гибель. На его признания обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Оккупант заявляет, что накануне разговаривал с бывшими сослуживцами, которые смогли выжить в ходе последних боев. По его словам, целый батальон (численность до 950 человек) российской армии, в котором он служил, уничтожен практически в полном составе.

Более того, раненых российских солдат даже не эвакуируют с поля боя, по состоянию на понедельник около 50 человек остались на передовой с различными степенями тяжести и, вероятно, скончаются на фронте в полевых условиях.

«Вчера разговаривал с однополчанами, которые остались в живых. Второй батальон практически уничтожен. На поле боя лежат 50 человек, и их никто не забирает», — заявил он, подчеркивая тяжелые условия, в которых оказались россияне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип