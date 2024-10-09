ВСУ разбили под Донецком целый батальон армии РФ
- 9.10.2024, 13:08
Раненых даже не эвакуируют.
Соратник Гиркина и российский военкор Михаил Полынков, ранее служивший в одном из российских подразделений, выступил с тревожными заявлениями о текущем положении дел на фронте для РФ.
Он рассказал о командире своего полка Пузике (позывной «Злой»), который отправляет солдат на верную гибель. На его признания обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Оккупант заявляет, что накануне разговаривал с бывшими сослуживцами, которые смогли выжить в ходе последних боев. По его словам, целый батальон (численность до 950 человек) российской армии, в котором он служил, уничтожен практически в полном составе.
Более того, раненых российских солдат даже не эвакуируют с поля боя, по состоянию на понедельник около 50 человек остались на передовой с различными степенями тяжести и, вероятно, скончаются на фронте в полевых условиях.
«Вчера разговаривал с однополчанами, которые остались в живых. Второй батальон практически уничтожен. На поле боя лежат 50 человек, и их никто не забирает», — заявил он, подчеркивая тяжелые условия, в которых оказались россияне.