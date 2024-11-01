Российский «скрепный» телеканал опозорился с видео из Лондона 5 1.11.2024, 12:17

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Оно было сгенерировано нейросетью.

Российский пропагандистский ресурс Царьград, позиционирующий себя как хранителя «традиционных ценностей», опозорился с видео Хэллоуина в Лондоне, пишет nv.ua.

На это обратил внимание Telegram-канал ЧТД, опубликовав скриншоты постов с критикой праздника, который, по мнению «глубинного народа», способствует еще большему «загниванию Запада».

На одном из снимков был изображен королевский гвардеец на скелете лошади, а на втором — поезд из тыкв на станции лондонской подземки.

Кроме того, на видео от Царьграда можно увидеть огромное привидение, окутавшее собой башню Вестминстерского дворца, и жуткое лицо, свисающее с Тауэрского моста.

«Так бывает, когда город погружается во тьму, когда жители равнодушны, когда забыли Бога…», — говорилось в описании к обнародованным кадрам.

Однако в комментариях к данному посту сразу же обратили внимание, что на самом деле видео было сгенерировано нейросетью и в реальности ничего подобного в Лондоне на Хэллоуин не наблюдалось.

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