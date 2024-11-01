закрыть
1 ноября 2024, пятница, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский «скрепный» телеканал опозорился с видео из Лондона

5
  • 1.11.2024, 12:17
  • 6,000
Российский «скрепный» телеканал опозорился с видео из Лондона

Оно было сгенерировано нейросетью.

Российский пропагандистский ресурс Царьград, позиционирующий себя как хранителя «традиционных ценностей», опозорился с видео Хэллоуина в Лондоне, пишет nv.ua.

На это обратил внимание Telegram-канал ЧТД, опубликовав скриншоты постов с критикой праздника, который, по мнению «глубинного народа», способствует еще большему «загниванию Запада».

На одном из снимков был изображен королевский гвардеец на скелете лошади, а на втором — поезд из тыкв на станции лондонской подземки.

Кроме того, на видео от Царьграда можно увидеть огромное привидение, окутавшее собой башню Вестминстерского дворца, и жуткое лицо, свисающее с Тауэрского моста.

«Так бывает, когда город погружается во тьму, когда жители равнодушны, когда забыли Бога…», — говорилось в описании к обнародованным кадрам.

Однако в комментариях к данному посту сразу же обратили внимание, что на самом деле видео было сгенерировано нейросетью и в реальности ничего подобного в Лондоне на Хэллоуин не наблюдалось.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип