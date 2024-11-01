Евросоюз и Япония заключили стратегический союз 1.11.2024, 13:08

1,038

В том числе и в сфере обороны.

Евросоюз и Япония обменялись ратификационными документами о заключении договора о стратегическом партнерстве. Соответствующую церемонию провели верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая перед началом первого заседания стратегического диалога ЕС-Япония.

«Япония и ЕС — стратегические партнеры, которые вместе работают над тем, чтобы поддерживать и усиливать международный порядок, основанный на верховенстве права, и отвечать на вызовы, стоящие перед международным сообществом. Мы только что обменялись ратификационными грамотами о заключении Договора о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Японией. Он вступит в силу с 1 января следующего года и станет основой для дальнейшего развитии стратегического партнерства», — заявил японский министр.

Ивайя добавил, что речь также идет о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Япония стала первой страной Индо-Тихоокеанского региона, заключившая подобное партнерство с Евросоюзом.

В свою очередь Жозеп Боррель подчеркнул, что партнеры живут в опасном мире, который несет множество вызовов. По его словам, Япония является ближайшим партнером ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, а отношения между партнерами никогда не были такими сильными.

«Сегодня мы открываем новую главу в наших отношениях. Она посвящена не торговле, экономике, а безопасности и обороне. Мне очень приятно быть тут вместе с министром Ивая, чтобы объявить о заключении Стратегического и оборонного партнерства между Европейским Союзом и Японией. Это первая такая программа сотрудничества в истории, заключенная Евросоюзом со страной Индо-Тихоокеанского региона», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com