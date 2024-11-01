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Дрон атаковал авто советника главаря «ДНР» Пушилина

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  • 1.11.2024, 14:41
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Дрон атаковал авто советника главаря «ДНР» Пушилина
Игорь Кимаковский

Транспортное средство получило повреждения.

Оккупанты заявили об атаке дрона по автомобилю советника «главы ДНР» Дениса Пушилина Игоря Кимаковского. Транспортное средство получило повреждения, пишет «Обозреватель».

Сам коллаборант (Кимаковский – родом из Макеевки Донецкой области) не пострадал. Об этом сообщили пропагандисты российского госинформагентства ТАСС 1 ноября.

Об «атаке дрона» на авто Кимаковского российским пропагандистам заявил он сам. Он также передал ТАСС фото поврежденной машины и добавил, что сам не пострадал.

«Советник главы ДНР» – террориста Пушилина – родился в украинской Макеевке. Получать образование он отправился в РФ: окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, Финансовую академию при правительстве РФ (изучал специальность «Финансы и кредит»), а также Академию Народного хозяйства. Обучение в последних двух завершил в 2007 и 2008 годах соответственно.

С 2008 по 2014 год занимал должность директора Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Осенью 2014-го взял отпуск за свой счет и отправился на Донбасс воевать против бывшей родины.

Провоевал Кимаковский до марта 2015 года, после чего взялся строить «карьеру» во «власти» террористической группировки «ДНР». В июне 2015 года он стал «советником главы администрации Дебальцево» – и в тот же месяц был задержан украинскими силовиками. В СБУ его назвали «агентом ФСБ» и инкриминировали посягательство на территориальную целостность из-за участия в боевых действиях на стороне оккупантов, а также в сборе информации об украинских военных.

Чуть больше 4 лет Кимаковский провел в заключении в СИЗО Мариуполя и Бахмута.

Украина рассчитывала обменять Кимаковского на украинского режиссера Олега Сенцова – и этот расчет оправдался: в сентябре 2019 года предатель отправился в РФ в рамках обмена, в ходе которого домой вернулись не только крымчане Сенцов и Александр Кольченко и ряд других политзаключенных, но и украинские моряки, захваченные Россией ноябре 2018-го неподалеку от Керчи.

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