Дрон атаковал авто советника главаря «ДНР» Пушилина 2 1.11.2024, 14:41

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Игорь Кимаковский

Транспортное средство получило повреждения.

Оккупанты заявили об атаке дрона по автомобилю советника «главы ДНР» Дениса Пушилина Игоря Кимаковского. Транспортное средство получило повреждения, пишет «Обозреватель».

Сам коллаборант (Кимаковский – родом из Макеевки Донецкой области) не пострадал. Об этом сообщили пропагандисты российского госинформагентства ТАСС 1 ноября.

Об «атаке дрона» на авто Кимаковского российским пропагандистам заявил он сам. Он также передал ТАСС фото поврежденной машины и добавил, что сам не пострадал.

«Советник главы ДНР» – террориста Пушилина – родился в украинской Макеевке. Получать образование он отправился в РФ: окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, Финансовую академию при правительстве РФ (изучал специальность «Финансы и кредит»), а также Академию Народного хозяйства. Обучение в последних двух завершил в 2007 и 2008 годах соответственно.

С 2008 по 2014 год занимал должность директора Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Осенью 2014-го взял отпуск за свой счет и отправился на Донбасс воевать против бывшей родины.

Провоевал Кимаковский до марта 2015 года, после чего взялся строить «карьеру» во «власти» террористической группировки «ДНР». В июне 2015 года он стал «советником главы администрации Дебальцево» – и в тот же месяц был задержан украинскими силовиками. В СБУ его назвали «агентом ФСБ» и инкриминировали посягательство на территориальную целостность из-за участия в боевых действиях на стороне оккупантов, а также в сборе информации об украинских военных.

Чуть больше 4 лет Кимаковский провел в заключении в СИЗО Мариуполя и Бахмута.

Украина рассчитывала обменять Кимаковского на украинского режиссера Олега Сенцова – и этот расчет оправдался: в сентябре 2019 года предатель отправился в РФ в рамках обмена, в ходе которого домой вернулись не только крымчане Сенцов и Александр Кольченко и ряд других политзаключенных, но и украинские моряки, захваченные Россией ноябре 2018-го неподалеку от Керчи.

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