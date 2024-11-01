Видеофакт: ВСУ ударили из HIMARS по скоплению оккупантов 1 1.11.2024, 19:11

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Огонь РСЗО накрыл несколько десятков оккупантов.

Воины Сил обороны Украины успешно отработали по скоплению российских оккупантов американской реактивной системой HIMARS. Операция была проведена, предварительно, на Запорожском направлении.

Видео 1 ноября опубликовала 108-я бригада теробороны Украины в «Фейсбуке».

Группа аэроразведки SkyForce с помощью БПЛА зафиксировала на одной из локаций массовую переброску российских оккупантов с помощью двух «Газелей».

В одном месте были сосредоточены около 40 российских военных. По ним был оперативно нанесен удар.

Для огневого поражения, помимо системы HIMARS, использовалась натовская артиллерия калибра 155 мм. Били осколочно-фугасными и кассетными боеприпасами.

«Результат — прямое попадание в один из грузовиков… Охота продолжается», — написали в бригаде.

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