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Видеофакт: ВСУ ударили из HIMARS по скоплению оккупантов

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  • 1.11.2024, 19:11
  • 1,562
Видеофакт: ВСУ ударили из HIMARS по скоплению оккупантов

Огонь РСЗО накрыл несколько десятков оккупантов.

Воины Сил обороны Украины успешно отработали по скоплению российских оккупантов американской реактивной системой HIMARS. Операция была проведена, предварительно, на Запорожском направлении.

Видео 1 ноября опубликовала 108-я бригада теробороны Украины в «Фейсбуке».

Группа аэроразведки SkyForce с помощью БПЛА зафиксировала на одной из локаций массовую переброску российских оккупантов с помощью двух «Газелей».

В одном месте были сосредоточены около 40 российских военных. По ним был оперативно нанесен удар.

Для огневого поражения, помимо системы HIMARS, использовалась натовская артиллерия калибра 155 мм. Били осколочно-фугасными и кассетными боеприпасами.

«Результат — прямое попадание в один из грузовиков… Охота продолжается», — написали в бригаде.

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