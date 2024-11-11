Дроны ВСУ второй раз за три дня атаковали Саратов 11.11.2024, 11:33

В городе звучит сирена.

Сегодня, 11 ноября, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил об атаке беспилотников на регион. В Саратове и Энгельсе были включены сигналы воздушной тревоги, пишет «Диалог».

Со слов Бусаргина, информация об атаке дронов поступила от Минобороны РФ. В местных пабликах стали публиковать памятки, как вести себя при обнаружении дронов. Также появились ролики с сигналами тревоги из разных районов Саратова.

Аэропорт Гагарин прекратил прием и отправку самолетов. При этом на одном из роликов можно увидеть какой-то густой белый дым в одном из районов Саратова.

Стоит отметить, что 8 ноября беспилотники ГУР Минобороны Украины уже атаковали НПЗ в Саратове. НПЗ находится в Заводском районе Саратова. Тогда один из беспилотников нанес точный удар по резервуару с топливом и по одной из нефтеперерабатывающих установок завода.

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