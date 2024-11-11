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Шольц ответил Маску, который назвал его дураком

  • 11.11.2024, 13:10
  • 1,182
Шольц ответил Маску, который назвал его дураком
Олаф Шольц

Канцлер Германии отреагировал на пост американского миллиардера.

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на пост миллиардера Илона Маска, в котором тот назвал его дураком.

Об этом пишет «Европейская правда».

На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: «Это делает мне честь».

Он также добавил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

«Он не глава государства», – отметил Шольц.

На прошлой неделе, комментируя сообщения о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: «Olaf ist ein Narr» («Олаф – дурак»).

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