В Польше нашли клад редких монет XVII века 3 11.11.2024, 17:17

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Фото: Charter97.org

Некоторые из них просто бесценны.

В Польше отец и сын Славомир и Шимон Милевские, являющиеся членами Историко-исследовательской ассоциации «Триглав», раскопали клад редких монет XVI и XVII веков, которые оцениваются примерно в полмиллиона злотых.

Как сообщает Nauka w Polsce, найденное сокровище имеет огромную историческую и материальную ценность.

Клад из 17 монет найден в чрезвычайно хорошем состоянии, он включает серебряные талеры и патагоны из таких регионов, как Саксония, Бранденбург, Тироль и Испанские Нидерланды. Коллекция охватывает период с 1604 по 1641 г. и представляет собой смесь европейских монетных дворов времен Тридцатилетней войны.

Среди монет есть:

Талер Сигизмунда III Вазы (1630) – редкая монета, отчеканенная на Торуньском монетном дворе в Польше, идентична той, что недавно была продана более чем за 20 тысяч долларов США.

Талер Иоанна II, Пфальц-Цвайбрюкен (1623) – дефицитный выпуск, чеканившийся всего два года, с уникальными рисунками для каждого года, что делает его почти бесценным с точки зрения нумизматики.

Другие известные талеры и патагоны включают монеты Альберта и Елизаветы из Испанских Нидерландов, а также монеты Леопольда V, Фридриха I, Рудольфа II и Иоганна Георга I из Саксонии.

«Это, пожалуй, одно из самых больших сокровищ такого типа, обнаруженных в Польше, особенно в регионе Мазовии. Редкость и состояние монет придают невероятной исторической ценности, кроме их примерной материальной стоимости в полмиллиона злотых», - отметил Петр Дуда, археолог из ассоциации Triglav.

Исследователи предполагают, что монеты могут быть связаны с событиями Тридцатилетней войны (1618–1648) и последующих конфликтов в Речи Посполитой, в частности, шведского вторжения, известного как Потоп (1655–1660).

В 1655 году войска шведской и польской короны столкнулись в соседнем Новом Две Мазовецком. Эта битва могла побудить наемника или богатого купца спрятать свои активы для сохранения.

Другая теория, выдвинутая Дудой, предполагает, что клад мог принадлежать купцу, пытавшемуся защитить свое состояние в местной корчме, но из-за обстоятельств он не смог его вернуть. Эти исторические идеи добавляют увлекательный слой к открытию, связывая его с более широкими рассказами о выживании и риске среди потрясений в Европе XVII века.

Редкость монет выходит за рамки стоимости – некоторые из них почти не задокументированы в нумизматических каталогах, что подчеркивает их уникальность. Например, Патагон Альберта и Елизаветы из Испанских Нидерландов, дважды появлявшийся в коллекции, демонстрирует обычно не встречающиеся варианты без точной даты в записях каталога.

Талеры Иоганна Георга I, отчеканенные в Саксонии в 1612 и 1624 годах, также являются примерами монет периода, когда европейские экономики и валюты были очень децентрализованными, что привело к обилию уникальных и локализованных выпусков монетного двора.

Вскоре клад будет передан в Мазовецкий воеводский консерватор памятников, где начнутся работы по сохранению.

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