Евросоюз готовит удар по теневому флоту РФ 1 11.11.2024, 23:42

Москва пытается уклониться от санкций.

Европейский парламент готовится принять резолюцию, призывающую принять целенаправленные меры против российского теневого флота. Об этом сообщило в понедельник, 11 ноября, издание Politico. Такое решение, говорится в публикации, связано с тем, что Москва активно «уклоняется от санкций и рискует вызвать экологическую катастрофу».

Предложения Европарламента включают в себя санкции против судов, перевозящих российскую нефть, и усиление спутникового мониторнга и целевых инспекций танкеров со стороны Евросоюза. В резолюции также предлагается принять новые требования к морским судам, чтобы доказать наличие их страхования в европейских водах.

Отмечается, что танкеры «теневого флота» России стали причиной как минимум девяти разливов нефти и нефтепродуктов, оставивших широкие нефтяные пятна на водной поверхности по всему миру, сообщало в октябре 2024-го Politico в своем совместном расследовании с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial.

«Politico и SourceMaterial обнаружили сбросы повсюду от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики, все они связаны с «теневым флотом». Танкеры также прошли через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал, что означает, что любая серьезная авария может нарушить международные торговые пути», - пишут журналисты, отмечая, что эта проблема значительно усугубилась после начала войны в Украине и введения санкций в отношении России.

В конце октября 2024 года международная неправительственная экологическая организация Greenpeace («Гринпис») опубликовала расследование, из которого следует, что в «теневой флот» России для транспортировки нефти входят как минимум 192 устаревших танкера. При этом 171 из них хотя бы раз проходил через немецкую акваторию в Балтийском море и через часть Мекленбургской бухты за последние два года.

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