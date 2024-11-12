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Финляндия конфискует у российских олигархов главную арену Хельсинки

  • 12.11.2024, 15:07
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Финляндия конфискует у российских олигархов главную арену Хельсинки

Стадион не работает с 2022 года

Власти столицы Финляндии города Хельсинки решили конфисковать у российских миллиардеров Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга спортивно-развлекательный комплекс Helsinki Hall, сообщает Reuters.

Крупнейший в Финляндии стадион не работает с 2022 года из-за санкционных ограничений Евросоюза, которые были введены в отношении Тимченко и Ротенберга после вторжения российской армии в Украину. В прошлом году власти Хельсинки предупреждали, что компании, через которую российские миллиардеры владеют ареной, грозит экспроприация, если они добровольно не согласятся продать имущество.

В понедельник, 11 ноября, городской совет Хельсинки сообщил, что экспроприация необходима, чтобы предотвратить разрушение здания, а также для защиты репутации Финляндии, которая может пострадать из-за неспособности принимать крупные международные соревнования.

При этом процесс экспроприации займет несколько лет и потребует разрешения от национального правительства. Также Хельсинки придется выплатить компенсацию владельцам, отметили в городском совете. Тем не менее, ожидается, что заявка на получение разрешения на экспроприацию будет подана в ноябре или декабре.

В начале этого года заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки говорил, что власти могут перевести арену в госсобственность уже в июне. В то же время он подчеркивал, что в мэрии не планируют владеть ареной постоянно — ее собираются вернуть в эксплуатацию, а затем продать новым владельцам.

До этого несколько частных лиц больше года безуспешно пытались выкупить арену у российских собственников. По данным The Insider, последняя такая попытка была предпринята в октябре этого года, однако российская сторона отказалась от предложения.

У Тимченко и Ротенберга нет мотивации продавать арену, так как из-за санкций они не смогут получить деньги, а при экспроприации обратятся в суд и затянут процесс, говорит финский журналист Юри Ханнинен. «Да и вообще, они могут просто наслаждаться ситуацией. Все это вредит Финляндии и финнам, а с тех пор, как Финляндия [в апреле 2023 года] вошла в НАТО и стала восприниматься в России как еще один враг, это замешательство финнов работает как раз в пользу Кремля», — заключил Ханнинен.

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