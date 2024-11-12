Кая Каллас: Россия боится демократической Беларуси
- 12.11.2024, 15:55
Новая глава европейской дипломатии готова работать с белорусской оппозицией.
Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна вступить в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам, заявила о своей готовности сотрудничать с белорусскими продемократическими силами сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе.
«Мы продолжим обсуждать, что еще можно сделать для поддержки продемократических устремлений белорусского народа», — сказала политик, отвечая на вопрос главы делегации по Беларуси, евродепутата от Польши Малгожаты Госевской.
«Вызывает большое беспокойство тот факт, что при этом режиме есть 1300 политических заключенных (официально признанные правозащитниками — прим.), поэтому мы должны работать вместе с белорусской оппозицией. Это, однако, невероятно трудно в сложившейся геополитической ситуации: Беларусь, я думаю, находится под очень большим влиянием от происходящего в России <…>, а они [Россия] боится расширения демократического пространства в Беларуси», — отметила Кая Каллас на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на роль главы дипломатии ЕС.
17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своими сильными заявления в поддержку Украины.