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Раскрыт новый факт о строительстве египетских пирамид

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  • 12.11.2024, 17:50
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Раскрыт новый факт о строительстве египетских пирамид

Он свидетельствует об устойчивой инфраструктуре и внушительной рабочей силе.

Ученые использовали геохимические устройства для изучения металлообрабатывающей деятельности вокруг древней гавани Хуфу. Расположенная вдоль ныне несуществующего рукава Нила около плато Гиза, гавань была важна для транспортировки материалов. В этом месте создавали медные инструменты. Некоторые из них, включая лезвия, долота и сверла для обработки таких материалов, как известняк, дерево и текстиль, были обработаны мышьяком для дополнительной прочности. 

По данным Live Science, ученые использовали масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой для измерения уровней меди и мышьяка, а также алюминия, железа и титана. Им удалось проследить начало загрязнения металлами примерно до 3265 г. до н. э. Загрязнение в этот додинастический период предполагает, что человеческое присутствие и металлообработка в Гизе начались более чем на 200 лет раньше, чем было задокументировано ранее.

Ученые обнаружили, что пик загрязнения металлами пришелся на период строительства поздних пирамид около 2500 г. до н. э. и сохранялся до 1000 г. до н. э.

«Мы обнаружили самое древнее региональное загрязнение металлами, когда-либо зарегистрированное в мире», — комментирует Ален Верон, геохимик из французского Университета Экс-Марсель. По словам эксперта, уровни меди в этот период были «в 5–6 раз выше естественного фона». Это указывает на хорошо развитую местную промышленную активность.

Исследование дало представление о том, как древние египтяне адаптировались к экологическим проблемам. По мере того как река Нил отступала, а гавань Хуфу уменьшалась, металлообработка продолжалась. Когда уровень Нила достиг самого низкого уровня около 2200 г. до н. э. — в период, омраченный гражданскими беспорядками и жуткими слухами о каннибализме — загрязнение металлами оставалось высоким, что свидетельствует об устойчивой инфраструктуре и внушительной рабочей силе.

Даже когда строительство пирамид в Гизе прекратилось, металлообработка, вероятно, сохранялась, чтобы поддерживать бурно развивающуюся скотоводческую деятельность.

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