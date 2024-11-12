Российский АвтоВАЗ погряз в многомиллиардных долгах 3 12.11.2024, 21:26

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Концерн не в состоянии платить по кредитам.

Российские власти готовят новые меры поддержки для АвтоВАЗа, поскольку концерну стало тяжело платить по кредитам после повышения ключевой ставки Центробанком до 21% годовых, сообщил «Интерфаксу» глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Корпорация владеет 32,3% акций компании. По словам Чемезова, вопрос помощи обсуждается на уровне профильных ведомств. «Действительно, кредитная нагрузка АвтоВАЗа высока. <…> С ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», — пожаловался он.

В то же время, как отмечает The Moscow Times, несмотря на трудности, концерн продолжает инвестировать в углубление локализации, наращивает производство и обновляет модельный ряд, поскольку без этого продукция будет неконкурентоспособной, добавил Чемезов. Однако, с его точки зрения, было бы лучше, если бы в развитие вкладывались средства, идущие на выплаты банкам. «Государство это тоже понимает и завод не бросает. <…> Обсуждается, как помочь в этой ситуации АвтоВАЗу», — отметил глава «Ростеха».

В сентябре президент автоконцерна Максим Соколов сообщил, что долг компании превышает 100 млрд российских рублей. «Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке это сразу дополнительно еще почти 20 млрд рублей, которые надо найти на обслуживание кредитов ежегодно», — подчеркивал он.

Правительство ОФ даже хотело простить часть долга АвтоВАЗу — такая возможность обсуждалась ранее в течение года, о чем говорил зимой вице-премьер Денис Мантуров. Однако в августе начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти концерна Александр Виноградов заявил, что решение отложили из-за роста продаж и улучшения финансовых показателей предприятия. «Кроме того, наши финансисты подумали — там же дополнительные обязательства возникают… и все пока поставили на паузу», — добавил он.

По словам Виноградова, российские власти уже помогли АвтоВАЗу, когда приняли решение отсрочить уплату утильсбора на конец года. 8 ноября Минпромторг сообщил, что эта мера будет действовать и в 2025 году.

В начале октября Соколов призвал государство поддержать АвтоВАЗ «через точечную донастройку законодательства», включающую защиту от импортного демпинга, а также льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии. В свою очередь вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин пожаловался, что 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, и только 11% достается отечественному концерну. Ранее АвтоВАЗ активно лоббировал повышение утильсбора из-за конкуренции с китайскими концернами.

В 2023 году продажи автомобилей Lada в стране выросли в 1,9 раза, до 352,6 тысячи штук, в результате АвтоВАз оказался на втором месте после производителей из КНР (456,1 тысячи). В январе–октябре его продажи составили 377,9 тысячи. При этом концерн рассчитывал реализовать к концу года 500 тысяч. Такую же планку он ставит перед собой и в 2025 году. Финансовую отчетность АвтоВАЗ не публикует.

Согласно прогнозу «Автостата», в 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в стране по итогам первой половины года достигла 1,7 трлн рублей.

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