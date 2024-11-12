Украинские бойцы остановили одно из крупнейших наступлений ВС РФ на Курском направлении

Украинские бойцы остановили одно из крупнейших наступлений ВС РФ на Курском направлении2
- 12.11.2024, 22:26
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Уничтожены десятки единиц военной техники.
47-я бригада ВСУ «Маґура» отличилась в Курской области. Украинские бойцы смогли отразить масштабный штурм ВС РФ, совершенный в пять накатов.
Кадры операции вечером 12 ноября «Маґура» опубликовала в своем канале в Telegram.
В ходе операции ВС РФ задействовали личный состав численностью в батальон, то есть, сотни солдат, а также 30 единиц военной техники. Украинские силы «горячо» встретили оккупантов и их наступление захлебнулось.
«Только бойцы 47-й бригады уничтожили и добили 10 единиц бронетехники. Первые три подорвались на минах», — сообщили в бригаде. Остальная российская техника была сожжена с помощью противотанкового комплекса «Стугна», а также ударных FPV-дронов.
В отражении российских накатов «Маґуре» помогали другие подразделения Сил обороны.