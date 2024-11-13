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Трамп назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности

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  • 13.11.2024, 8:18
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Трамп назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности

Он займется сокращением бюджетных расходов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. Он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Об этом сообщается на странице Трампа в соцсети Х.

«Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (DOGE)», - написал победитель президентских выборов.

Трамп добавил, что вместе «эти два замечательных американца проложат путь для моей Администрации демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств - что имеет важное значение для Движения «Спасем Америку».

«Это повлечет ударную волну по всей системе, и каждый, кто имеет отношение к системе и всех, кто причастен к государственному расточительству, а это очень много людей!», - отметил Илон Маск.

В сообщении также отмечается, что «новый департамент станет потенциальным «Манхэттенским проектом» нашего времени».

«Департамент правительственной эффективности будет предоставлять советы и рекомендации из-за пределов правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством», - говорится в сообщении.

Трамп добавил, что новый Департамент «должен вытеснить массовое расточительство и мошенничество, существующие в течение наших ежегодных государственных расходов в размере 6,5 триллионов долларов».

Работа Маска и Рамасвами, по словам Трампа, должна завершиться не позже 4 июля 2026 года.

«Меньшее Правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, будет идеальным подарком для Америки на 250-ю годовщину Декларации независимости», - добавил новоизбранный президент США.

Кто такой Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами - американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель.

Учился в Гарварде и стал популярным в правых кругах благодаря своему бестселлеру «Woke, Inc.». В нем осуждаются решения некоторых крупных компаний запустить бизнес-стратегию на вопросах социальной справедливости и изменения климата.

В ходе предвыборной кампании Рамасвами поддержал запрет на аборты на уровне штата после шести недель и заявил, что хочет значительно расширить полномочия президента и расформировать большую часть федерального правительства, включая ФБР и Министерство образования.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, но в январе 2024 года снял свою кандидатуру на выборах в пользу Трампа.

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