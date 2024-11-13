Трамп назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности

Трамп назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности7
- 13.11.2024, 8:18
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Он займется сокращением бюджетных расходов.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. Он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
Об этом сообщается на странице Трампа в соцсети Х.
«Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (DOGE)», - написал победитель президентских выборов.
Трамп добавил, что вместе «эти два замечательных американца проложат путь для моей Администрации демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств - что имеет важное значение для Движения «Спасем Америку».
«Это повлечет ударную волну по всей системе, и каждый, кто имеет отношение к системе и всех, кто причастен к государственному расточительству, а это очень много людей!», - отметил Илон Маск.
В сообщении также отмечается, что «новый департамент станет потенциальным «Манхэттенским проектом» нашего времени».
«Департамент правительственной эффективности будет предоставлять советы и рекомендации из-за пределов правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством», - говорится в сообщении.
Трамп добавил, что новый Департамент «должен вытеснить массовое расточительство и мошенничество, существующие в течение наших ежегодных государственных расходов в размере 6,5 триллионов долларов».
Работа Маска и Рамасвами, по словам Трампа, должна завершиться не позже 4 июля 2026 года.
«Меньшее Правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, будет идеальным подарком для Америки на 250-ю годовщину Декларации независимости», - добавил новоизбранный президент США.
Кто такой Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами - американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель.
Учился в Гарварде и стал популярным в правых кругах благодаря своему бестселлеру «Woke, Inc.». В нем осуждаются решения некоторых крупных компаний запустить бизнес-стратегию на вопросах социальной справедливости и изменения климата.
В ходе предвыборной кампании Рамасвами поддержал запрет на аборты на уровне штата после шести недель и заявил, что хочет значительно расширить полномочия президента и расформировать большую часть федерального правительства, включая ФБР и Министерство образования.
Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, но в январе 2024 года снял свою кандидатуру на выборах в пользу Трампа.