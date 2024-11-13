Дроны атаковали Воронежскую область РФ 13.11.2024, 8:29

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Есть попадание в предприятие.

Воронежская область Российской Федерации пострадала от атаки дронов. БпЛА повредили непроизводственное здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области РФ Александра Гусева.

Он отметил, что дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», - отметил Гусев.

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