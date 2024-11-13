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Зидан хочет возглавить только одну команду

  • 13.11.2024, 10:12
Зидан хочет возглавить только одну команду

Из-за этого он отказал даже «Реалу».

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру, сообщает sport.ua.

По информации Todofichajes, Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Большинство игроков французской команды недовольны главным тренером Дидье Дешамом. Звезды сборной хотят, чтобы их новым наставником стал именно Зидан.

Отмечается, что Зинедин недавно отказался возглавить мадридский «Реал» и заменить Карло Анчелотти.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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