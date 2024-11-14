закрыть
14 ноября 2024, четверг, 1:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Байден в последний раз встретится с Си

  • 14.11.2024, 3:33
Reuters: Байден в последний раз встретится с Си

Во время визита в Перу.

Президент США Джо Байден в субботу, 16 ноября, во время визита в Перу проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом агентству Reuters рассказали неназванные американские чиновники.

Как отмечает агентство, эта встреча с Си, вероятно, станет последней для Байдена на президентском посту.

Ожидается, что лидеры двух стран проведут переговоры в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу Лиме по целому ряду глобальных горячих точек, включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

До этого последний раз Байден говорил с Си по телефону в апреле.

«Разговоры были непростыми. Эта откровенность была важной в управлении отношениями», – сказал один из чиновников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников