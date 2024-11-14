Reuters: Байден в последний раз встретится с Си
- 14.11.2024, 3:33
Во время визита в Перу.
Президент США Джо Байден в субботу, 16 ноября, во время визита в Перу проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом агентству Reuters рассказали неназванные американские чиновники.
Как отмечает агентство, эта встреча с Си, вероятно, станет последней для Байдена на президентском посту.
Ожидается, что лидеры двух стран проведут переговоры в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу Лиме по целому ряду глобальных горячих точек, включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
До этого последний раз Байден говорил с Си по телефону в апреле.
«Разговоры были непростыми. Эта откровенность была важной в управлении отношениями», – сказал один из чиновников.