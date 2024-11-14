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В Джанкойском районе Крыма рухнул мост через железнодорожные пути

  • 14.11.2024, 8:39
  • 1,172
В Джанкойском районе Крыма рухнул мост через железнодорожные пути

Есть пострадавшие.

В Джанкойском районе Крыма упал мост через железнодорожные пути. В результате падения есть пострадавшие, сообщает «Фокус» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел в селе Маслово Джанкойского района. На мосту находились фура и легковой автомобиль, которые также пострадали. Также сообщалось, что в результате происшествия есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не указывалось.

«По словам очевидцев, конструкция сложилась, не выдержав веса тяжелой фуры», — пишут в местных Telegram-каналах.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС России отметили, что деблокировали 2 пострадавших.

«Автомобильный мост завалился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам», — уточнили в ведомстве.

«Глава администрации» Джанкойского района Инна Федоренко сообщила, что уже разработаны альтернативные маршруты, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.

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