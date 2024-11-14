FT: Между людьми Путина и энергетическими компаниями РФ началась война 14.11.2024, 10:11

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Три крупнейшие нефтяные компании не будут объединены в одну.

Вчера Путин и руководители трех крупнейших в РФ нефтяных компаний отклонили предложение о слиянии в одну большую структуру.

Речь идет об объединении двух государственных компаний «Газпром нефть» и «Роснефть» с «Лукойл», информирует Financial Times.

Источник пишет, что за такое слияние выступает глава Минэнергетики РФ Сергей Цивилев, муж двоюродной сестры Путина.

При этом экс-руководители российских нефтяных компаний заявили, что такое слияние дало бы доступ государственным компаниям к торговому подразделению «Лукойла» в ОАЭ. Однако в Кремле понимают, что тогда бы под санкции попали все нефтяные компании РФ.

Впервые о таком слиянии стало известно еще 9 ноября. Однако в Кремле и в нефтяных компаниях от комментариев отказались.

Противоречивые сообщения о предлагаемом слиянии российской нефтяной компании подчеркивают возможную фракционную борьбу между близкими людьми Путина и руководителями российских энергетических компаний.

Цивилев пытался использовать свои семейные связи для продвижения идеи слияния трех компаний. Однако и дирекция нефтяных компаний использовала свои рычаги давления в Кремле.

Глава «Роснефти» Сечин и глава «Газпрома» Миллер — давние и близкие друзья Путина. Последнему пришлось отклонить предложение Цивилева, хотя Путин и сам был заинтересован в таком слиянии.

Тогда бы Кремль мог бы без проблем контролировать всю нефтедобывающую промышленность РФ.

Эксперты не исключают, что такое слияние было направлено исключительно против Сечина, чтобы ослабить его роль в компании.

Другие утверждают, что именно тот и настоял на слиянии, чтобы позже стать гендиректором всех трех нефтяных компаний РФ. В пресс-службе «Роснефти» отрицают злые намерения Сечина.

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