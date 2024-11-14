Ученые развеяли миф о виртуальном общении

Ученые развеяли миф о виртуальном общении4
- 14.11.2024, 20:08
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В исследовании участвовали молодые люди от 16 до 19 лет.
Эксперимент Кембриджского университета показал, что у подростков повышается тревожность уже после нескольких часов изоляции, даже если они общаются с друзьями и семьей в интернете, пишет «Нож».
В исследовании участвовали молодые люди от 16 до 19 лет. В одной сессии они оставались в одиночестве без связи, в другой могли пользоваться телефонами и интернетом.
В это время участникам показывали изображения, одно из которых сопровождалось резким звуком, вызывая ощущение опасности. С помощью электродов у них измеряли электродермальную активность как фактор стресса.
Результаты показали, что даже с доступом к социальным сетям ощущение угрозы и тревоги после изоляции оставалось выше нормы. Реакция на угрозу усилилась в среднем на 70 % по сравнению с исходным уровнем.
«Потребность в социальном взаимодействии особенно велика у подростков, однако цифровое общение эту потребность не заменит», — рассказали авторы исследования.