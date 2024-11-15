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Туристы обнаружили в Альпах следы животных, живших еще до динозавров

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  • 15.11.2024, 20:12
Туристы обнаружили в Альпах следы животных, живших еще до динозавров

Они жили в пермский период.

Семейная пара обнаружила следы древних рептилий и амфибий во время хайкинга в итальянских Альпах. Клаудия Стеффенсен обратила внимание на необычные узоры на камне и сфотографировала их, пишет «Нож».

Позднее снимок попал к палеонтологу Кристиано Даль Сассо из Музея естественной истории в Милане. Он заявил, что следы принадлежат амфибиям и рептилиям, жившим в пермский период.

«Динозавров тогда еще не существовало, но авторы самых крупных следов, должно быть, тоже были значительных размеров — до трех метров в длину», — рассказал ученый.

В экосистеме также были обнаружены окаменелые фрагменты растений, семена и даже отпечатки дождевых капель. Стеффенсен призналась, что очень горда тем, что ей удалось внести вклад в науку.

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