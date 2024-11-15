Аналитики DeepState рассказали о фейковой «победе» оккупантов
- 15.11.2024, 20:33
Что на самом деле произошло в Черниговской области Украины.
Российские оккупанты заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. Они утверждают, что украинские военные якобы деморализованы и отступают, а российские силы подняли свой флаг в заброшенном селе.
Аналитики проекта DeepState объяснили, что после уничтожения моста возле Гремяча села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезанными из-за рек Десна и Судость.
По информации Государственной пограничной службы, местных жителей в этих населенных пунктах уже нет.
«Ка**пы создают фейковую победу в заброшенном селе Муравьи на в Черниговской области», — говорится в сообщении DeepState.
Аналитики заявили, что содержание наблюдательных пунктов в таких условиях для Сил обороны нецелесообразно, поскольку это приводит к потерям среди личного состава. Они отметили, что защищать этот полуостров нет смысла, поэтому россияне зашли на пустую территорию и объявили о «большой победе».
Кроме того, в DeepState подчеркнули, что российские военные даже «умудрились» дойти до разрушенного моста со стороны полуострова и установить там свой флаг.
«Такими акциями противник пытается просто посеять панику у людей, которые не пользуются картами, а только читают новости», — отметили аналитики и подчеркнули, что ситуация в регионе не изменилась.