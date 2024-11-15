Аналитики DeepState рассказали о фейковой «победе» оккупантов 15.11.2024, 20:33

Что на самом деле произошло в Черниговской области Украины.

Российские оккупанты заявили о начале так называемой операции в Черниговской области. Они утверждают, что украинские военные якобы деморализованы и отступают, а российские силы подняли свой флаг в заброшенном селе.

Аналитики проекта DeepState объяснили, что после уничтожения моста возле Гремяча села Муравьи (181 житель), Новоселовка (29) и Колос (38) стали отрезанными из-за рек Десна и Судость.

По информации Государственной пограничной службы, местных жителей в этих населенных пунктах уже нет.

«Ка**пы создают фейковую победу в заброшенном селе Муравьи на в Черниговской области», — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики заявили, что содержание наблюдательных пунктов в таких условиях для Сил обороны нецелесообразно, поскольку это приводит к потерям среди личного состава. Они отметили, что защищать этот полуостров нет смысла, поэтому россияне зашли на пустую территорию и объявили о «большой победе».

Кроме того, в DeepState подчеркнули, что российские военные даже «умудрились» дойти до разрушенного моста со стороны полуострова и установить там свой флаг.

«Такими акциями противник пытается просто посеять панику у людей, которые не пользуются картами, а только читают новости», — отметили аналитики и подчеркнули, что ситуация в регионе не изменилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com