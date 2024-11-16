В «ДНР» на стройплощадке нашли тело влиятельного бизнесмена, который передавал взятки заместителю Шойгу

В «ДНР» на стройплощадке нашли тело влиятельного бизнесмена, который передавал взятки заместителю Шойгу3
- 16.11.2024, 10:14
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Он считался пропавшим еще с 21 июня.
В России продолжают устранять фигурантов дела о разворовывании средств Минобороны. Очередной жертвой стал бизнесмен Исая Захаров.
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов может быть замешан в убийстве влиятельного бизнесмена Исаи Захарова, передававшего деньги руководству военного ведомства.
Указанный предприниматель контролировал ряд фирм, среди которых «Амстрой 77». Он был теневым подрядчиком строительства водовода «Дон-Северный Донец-Донбасс», именуемого проекта «Большая вода», в ходе которого распиливались суммы в миллиарды рублей, а население 3 года не могло дождаться результата.
Как сообщили в Tekegram-канале «ВЧК ОГПУ», Захаров пропал 21 июня, после того как прибыл в «ДНР», а затем уехал в неизвестном направлении на Toyota Land Cruiser 200.
Тело бизнесмена откопали на стройплощадке Минобороны РФ в Харцызске через несколько месяцев, в реестре наследственных дел датой его смерти указано 15 октября 2024 года.
Примечательно, что Исая Захаров далеко не первый участник хищений в Минобороны РФ, который мог дать показания по делу экс-замминистра Иванова, но ему помешала смерть при невыясненных обстоятельствах.
Ранее мертвыми были найдены также начальник управления экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников.