закрыть
16 ноября 2024, суббота, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минимум четыре российских БПЛА ночью заходили в Беларусь

2
  • 16.11.2024, 17:33
Минимум четыре российских БПЛА ночью заходили в Беларусь

Первый из них был замечен в 03:25.

В ночь с 15 на 16 ноября дроны заходили в Беларусь как минимум четыре раза. Первый был замечен около деревни Боровичи (Юго-Запад Полесского заповедника) в 03:25, и залетел в Украину со стороны Беларуси курсом на Иванков, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Ещё один дрон в 03:27 зашёл в «белорусский коридор» и двигался в направлении н.п. Верхние Жары. В 06:25 БПЛА залетел в Черниговскую обл. из Гомельского района через п. Добрянка, а в 06:32 двигался со стороны Полесского заповедника в направлении Киевской области.

Не исключено, что три из 4-х дронов за ночь могли быть разведывательными БПЛА, где и когда они залетели в Беларусь — неизвестно.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев