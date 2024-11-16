Минимум четыре российских БПЛА ночью заходили в Беларусь

Минимум четыре российских БПЛА ночью заходили в Беларусь2
- 16.11.2024, 17:33
Первый из них был замечен в 03:25.
В ночь с 15 на 16 ноября дроны заходили в Беларусь как минимум четыре раза. Первый был замечен около деревни Боровичи (Юго-Запад Полесского заповедника) в 03:25, и залетел в Украину со стороны Беларуси курсом на Иванков, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Ещё один дрон в 03:27 зашёл в «белорусский коридор» и двигался в направлении н.п. Верхние Жары. В 06:25 БПЛА залетел в Черниговскую обл. из Гомельского района через п. Добрянка, а в 06:32 двигался со стороны Полесского заповедника в направлении Киевской области.
Не исключено, что три из 4-х дронов за ночь могли быть разведывательными БПЛА, где и когда они залетели в Беларусь — неизвестно.