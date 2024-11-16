Последний крупный российский госбанк отрежут от финансовой системы США 16.11.2024, 18:27

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Он попал под блокирующие санкции.

Последний из крупных государственных банков в России, сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, станет объектом новых санкций США, пишет The Moscow Times.

Белый дом рассматривает возможность включения в «черные списки» Газпромбанка — третьего по размеру активов банка в РФ, который является «хабом» для газовых расчетов с Европой. Как сообщает Nikkei со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников, ГПБ может попасть под блокирующие санкции: ему будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение по санкциям будет принято до конца ноября — США уведомили об этом партнеров по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

На треть напрямую принадлежащий «Газпрому», а еще на 40% — его пенсионному фонду, Газпромбанк до сих не попадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено лишь привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания. В Евросоюзе ГПБ также избежал «черных списков». А блокирующие санкции против банка ввела лишь Великобритания.

В результате банк мог стать одним одним из главных операторов гигантских запасов валюты, которые Кремль скопил за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены. По состоянию на середину 2024 года эти «теневые резервы» достигли $180 млрд, оценивал Янис Клюге научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. По его мнению, эти деньги могут быть использованы для оплаты критического импорта или поддержки курса рубля, если ситуация в российской экономике радикально ухудшится.

Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс и вовсе называл ГПБ «новым Центробанком России». В отличие от Банка России Эльвиры Набиуллиной, который ликвидирован как субъект мировой финансовой системы и может проводить лишь юаневые операции, Газпромбанк накопил десятки миллиардов евро и может управлять курсом рубля. Помимо газа банк также выступал одним из главных расчетных центров по экспорту российского золота.

С начала начала 2023 года у ГПБ возникли проблемы с операциями в долларах после того, как американские JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) закрыли ему корреспондентские счета. Согласно сообщению на сайте банка, сейчас ему по-прежнему доступны переводы в евро, а также в китайских юанях и казахстанских тенге.

Через несколько лет после прихода к власти Путина банк в орбиту влияния ближайших друзей президента — Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. В банке и контролирующих его структурах работали члены семьи Ковальчука и Шамалова и другие представители путинской элиты.

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