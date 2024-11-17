закрыть
17 ноября 2024, воскресенье, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Баба Яга» уничтожила на Донбассе российский РЭБ стоимостью $200 миллионов

  • 17.11.2024, 8:59
«Баба Яга» уничтожила на Донбассе российский РЭБ стоимостью $200 миллионов

Подробности показали на видео.

414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем, более известный как «Птахи Мадяра» уничтожил российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2». Об этом рассказал командир подразделения Роберт «Мадьяр» Бровди.

Бровди отметил, что РБ-301Б «Борисоглебск-2» разведка полка заметила в населенном пункте Сергеевка возле Покровска в пятницу, 15 ноября.

«Глазам, честно говоря, не поверили, ведь последний раз «Борисоглебск-2» мы встречали в окрестностях Белгорода во время Харьковской кампании», — вспомнил военный.

Отработку по цели с помощью украинского дрона Vampire, также известного как «Баба Яга», осуществил боец с позывным «Ночной Доктор», рассказал Мадьяр и показал момент уничтожения, как БПЛА сбрасывает на технику несколько боеприпасов.

Учитывая, насколько важен комплекс для оккупантов, был осуществлен еще один вылет с дополнительной отработкой, чтобы точно убедиться, что его эвакуировать и восстановить уже не удастся.

Командир полка констатировал, что на Донбассе сейчас сконцентрировано невероятное количество сил, техники и личного состава россиян, которые надеются оккупировать как можно больше территории Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев