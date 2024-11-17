«Баба Яга» уничтожила на Донбассе российский РЭБ стоимостью $200 миллионов 17.11.2024, 8:59

Подробности показали на видео.

414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем, более известный как «Птахи Мадяра» уничтожил российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2». Об этом рассказал командир подразделения Роберт «Мадьяр» Бровди.

Бровди отметил, что РБ-301Б «Борисоглебск-2» разведка полка заметила в населенном пункте Сергеевка возле Покровска в пятницу, 15 ноября.

«Глазам, честно говоря, не поверили, ведь последний раз «Борисоглебск-2» мы встречали в окрестностях Белгорода во время Харьковской кампании», — вспомнил военный.

Отработку по цели с помощью украинского дрона Vampire, также известного как «Баба Яга», осуществил боец с позывным «Ночной Доктор», рассказал Мадьяр и показал момент уничтожения, как БПЛА сбрасывает на технику несколько боеприпасов.

Учитывая, насколько важен комплекс для оккупантов, был осуществлен еще один вылет с дополнительной отработкой, чтобы точно убедиться, что его эвакуировать и восстановить уже не удастся.

Командир полка констатировал, что на Донбассе сейчас сконцентрировано невероятное количество сил, техники и личного состава россиян, которые надеются оккупировать как можно больше территории Украины.

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