Протестующие в Абхазии отвергли предложение «президента» о выборах
- 17.11.2024, 9:06
И отказались разблокировать резиденцию.
Собравшиеся у администрации «президента» Абхазии в Сухуме сторонники оппозиции отвергли предложение Аслана Бжании о досрочных выборах, сообщает РБК.
Перед протестующими выступил оппозиционный политик Адгур Ардзинба, бывший «министр экономики». Он рассказал о заявлении Бжании о проведении досрочного голосования в «республике» и спросил, согласны ли с этим собравшиеся. Участники акции ответили, что не принимают предложение.
Покинуть территорию рядом с администрацией «президента» протестующие также отказались.
Ранее Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда митингующие освободят правительственные здания в Сухуме, но добавил, что намерен участвовать в досрочных выборах.
В конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, согласно которому российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории «республики». 11 ноября в Абхазии начались протесты, оппозиция призывала отклонить законопроект.
15 ноября митингующие начали штурм «парламента» и администрации «президента», на месте прозвучали выстрелы.
Оппозиция создала координационный совет и начала переговоры с «властями», однако уже ночью объявила о прекращении переговоров, а также заявила, что Бжания сбежал.