Протестующие в Абхазии отвергли предложение «президента» о выборах 17.11.2024, 9:06

И отказались разблокировать резиденцию.

Собравшиеся у администрации «президента» Абхазии в Сухуме сторонники оппозиции отвергли предложение Аслана Бжании о досрочных выборах, сообщает РБК.

Перед протестующими выступил оппозиционный политик Адгур Ардзинба, бывший «министр экономики». Он рассказал о заявлении Бжании о проведении досрочного голосования в «республике» и спросил, согласны ли с этим собравшиеся. Участники акции ответили, что не принимают предложение.

Покинуть территорию рядом с администрацией «президента» протестующие также отказались.

Ранее Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда митингующие освободят правительственные здания в Сухуме, но добавил, что намерен участвовать в досрочных выборах.

В конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, согласно которому российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории «республики». 11 ноября в Абхазии начались протесты, оппозиция призывала отклонить законопроект.

15 ноября митингующие начали штурм «парламента» и администрации «президента», на месте прозвучали выстрелы.

Оппозиция создала координационный совет и начала переговоры с «властями», однако уже ночью объявила о прекращении переговоров, а также заявила, что Бжания сбежал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com