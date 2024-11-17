Лукашенко оказался в ловушке

Лукашенко оказался в ловушке3
- 17.11.2024, 11:16
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Ситуация для диктатора патовая.
Диктатор Лукашенко оказался патовой ситуации. Такое мнение в эфире «Еврорадио» высказал руководитель проекта «Кошт ураду» Владимир Ковалкин.
Экономист считает, что только оппозиция имеет доступ к лицам, принимающим решения на Западе.
— То, что говорит Лукашенко в целом не интересно мировой элите. Это абсолютно патовая ситуация, которая до режима абсолютно не доходит.
Владимир Ковалкин говорит, что по мнению Лукашенко и силовиков, белорусская оппозиция — это некие «агенты западных спецслужб» и разговаривать с ней они не будут.
— Для западных политиков или военных генералов ситуация выглядит так: вы (режим Лукашенко — ред.) ведете себя плохо, убиваете людей, применяете террор. И что изменит Лукашенко в этом отношении, неизвестно. У режима вот такая картина мира.