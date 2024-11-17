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Лукашенко оказался в ловушке

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  • 17.11.2024, 11:16
  • 11,404
Лукашенко оказался в ловушке
фото: anadolu agency

Ситуация для диктатора патовая.

Диктатор Лукашенко оказался патовой ситуации. Такое мнение в эфире «Еврорадио» высказал руководитель проекта «Кошт ураду» Владимир Ковалкин.

Экономист считает, что только оппозиция имеет доступ к лицам, принимающим решения на Западе.

— То, что говорит Лукашенко в целом не интересно мировой элите. Это абсолютно патовая ситуация, которая до режима абсолютно не доходит.

Владимир Ковалкин говорит, что по мнению Лукашенко и силовиков, белорусская оппозиция — это некие «агенты западных спецслужб» и разговаривать с ней они не будут.

— Для западных политиков или военных генералов ситуация выглядит так: вы (режим Лукашенко — ред.) ведете себя плохо, убиваете людей, применяете террор. И что изменит Лукашенко в этом отношении, неизвестно. У режима вот такая картина мира.

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