«Циркон», «Кинжал», «Искандер-М»: Киев отбил самый мощный удар за три месяца 1 17.11.2024, 11:26

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Новые подробности массированной ракетной атаки РФ.

Россия сегодня, 17 ноября, нанесла самый мощный удар за последние три месяца. В районе Киева сбили несколько типов ракет и около 10 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

«Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад», - говорится в сообщении.

В столице воздушная тревога суммарно длилась около пяти часов.

Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены:

несколько крылатых ракет Х-101/55;

несколько аэробалистических ракет «Кинжал»;

несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23),

вероятно, гиперзвуковую ракету типа «Циркон»;

до десятка ударных БПЛА.

В результате массированного удара в Печерском районе столицы повреждена пятиэтажка. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.

Массированная атака РФ

Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили ударные дроны, а также разные типы ракет - крылатые с моря и дальних бомбардировщиков, баллистику, аэробалистические «Кинжалы».

Как отметили в Минэнерго Украины, враг направил удар по объектам генерации и передаче электроэнергии по всей Украине. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

В Николаеве в результате атаки известно о двух жертвах и шести погибших. Также есть пострадавшие в Запорожье и в Днепре.

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