«Циркон», «Кинжал», «Искандер-М»: Киев отбил самый мощный удар за три месяца

«Циркон», «Кинжал», «Искандер-М»: Киев отбил самый мощный удар за три месяца1
- 17.11.2024, 11:26
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Новые подробности массированной ракетной атаки РФ.
Россия сегодня, 17 ноября, нанесла самый мощный удар за последние три месяца. В районе Киева сбили несколько типов ракет и около 10 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
«Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад», - говорится в сообщении.
В столице воздушная тревога суммарно длилась около пяти часов.
Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены:
несколько крылатых ракет Х-101/55;
несколько аэробалистических ракет «Кинжал»;
несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23),
вероятно, гиперзвуковую ракету типа «Циркон»;
до десятка ударных БПЛА.
В результате массированного удара в Печерском районе столицы повреждена пятиэтажка. В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.
Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.
Массированная атака РФ
Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Захватчики выпустили ударные дроны, а также разные типы ракет - крылатые с моря и дальних бомбардировщиков, баллистику, аэробалистические «Кинжалы».
Как отметили в Минэнерго Украины, враг направил удар по объектам генерации и передаче электроэнергии по всей Украине. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.
В Николаеве в результате атаки известно о двух жертвах и шести погибших. Также есть пострадавшие в Запорожье и в Днепре.