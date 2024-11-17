Умер экс-солист российской группы «На-На» 2 17.11.2024, 12:29

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Ему было 57 лет.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет. Он скончался в больнице. Об этом российскому изданию «Известия» рассказала жена певца.

Как сообщает источник «Известий», в субботу, 16 ноября, Левкина доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Сам певец боролся с лейкозом.

Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года, первые годы жизни провел в Потсдаме, в шесть лет пошел учиться в музыкальную школу по классу баяна, а потом освоил гитару. После возвращения семьи в Москву вместе с друзьями создал группу «Ртутное озеро».

Поступил в Московский энергетический институт, откуда ушел в армию и служил в судоремонтном батальоне недалеко от Мурманска. Там играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». После демобилизации Левкин поступил в Российскую академию музыки имени Гнесинка. Был 1989 год, российский и казахский продюсер Бари Алибасов объявил набор в поп-группу. Левкин ради эксперимента решил пойти на кастинг. И прошел.

В группе он пробыл 10 лет, за это время «На На» стали суперпопулярными. Многие до сих пор помнят такие хиты как «Упала шляпа», «Фаина», «Где ты была».

— В группе он работал долго, с большой любовью, поддерживал со всеми теплые отношения, был ярким исполнителем, с ярким образом, — рассказал RTVI Бари Алибасов. — Мы его старались выдвигать на передний план. Но потом он решил, что он настолько талантливый, гениальный и умный, что справится сам, что будет великим в одиночестве, что может быть сам по себе и зарабатывать, как он считал, большие деньги. Мы попрощались и больше не виделись. И никто из нас уже потом не обращал внимание, где он и чем занимается.

В 1996 году Левкин поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, который закончил заочно. Летом 1998 года по истечении контракта с «На-на» покинул группу, начал сниматься в телесериалах и выпустил первый сольный альбом «Шаги к себе», а также поэтический сборник «Хотел бы я остаться навсегда таким младым и непорочным…».

В 2000 году Левкина пригласили в группу Kedbl, где он стал организатором, солистом, продюсером и менеджером. Однако из-за болезни надолго покинул сцену. Летом 2009 года, поправив здоровье, музыкант выпустил новый альбом «Истории от первого лица».

Последними крупными медиапроектами с участием Левкина были шоу Первого канала «Точь-в-точь», где он присутствовал на третьем сезоне в 2015—2016 годах, и шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ (2020).

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