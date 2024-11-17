Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на форуме G20

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на форуме G203
- 17.11.2024, 15:08
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Миллиардер ответил.
Первая леди Бразилии Розангела Жанжа Лула да Силва выругалась в адрес миллиардера Илона Маска во время мероприятия G20 в субботу, где она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для борьбы с дезинформацией, сообщает Reuters.
Когда во время ее выступления прозвучал сигнал корабельного гудка, она пошутила: «Думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, иди к черту, Илон Маск».
Fuck you, Elon Musk,”— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024
says Brazil's first lady, Janja da Silva, during the G20 Social panel. pic.twitter.com/z99XqiHwnj
Маск, владелец социальной сети X, отреагировал на видео с ее словами, опубликовав два смеющихся эмодзи. Также он добавил: «Они проиграют следующие выборы», имея в виду президента Луиса Инасиу Лулу да Силву.
Ранее в этом году социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, была заблокирована в Бразилии на месяц за отказ назначить юридического представителя в стране и игнорирование судебных приказов о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении «фейковых новостей» и сообщений ненависти.