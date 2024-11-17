закрыть
17 ноября 2024, воскресенье, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на форуме G20

3
  • 17.11.2024, 15:08
  • 4,838
Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на форуме G20
Илон Маск

Миллиардер ответил.

Первая леди Бразилии Розангела Жанжа Лула да Силва выругалась в адрес миллиардера Илона Маска во время мероприятия G20 в субботу, где она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для борьбы с дезинформацией, сообщает Reuters.

Когда во время ее выступления прозвучал сигнал корабельного гудка, она пошутила: «Думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, иди к черту, Илон Маск».

Маск, владелец социальной сети X, отреагировал на видео с ее словами, опубликовав два смеющихся эмодзи. Также он добавил: «Они проиграют следующие выборы», имея в виду президента Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Ранее в этом году социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, была заблокирована в Бразилии на месяц за отказ назначить юридического представителя в стране и игнорирование судебных приказов о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении «фейковых новостей» и сообщений ненависти.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев