Первая леди Бразилии обругала Илона Маска на форуме G20 3 17.11.2024, 15:08

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Илон Маск

Миллиардер ответил.

Первая леди Бразилии Розангела Жанжа Лула да Силва выругалась в адрес миллиардера Илона Маска во время мероприятия G20 в субботу, где она говорила о необходимости регулирования социальных сетей для борьбы с дезинформацией, сообщает Reuters.

Когда во время ее выступления прозвучал сигнал корабельного гудка, она пошутила: «Думаю, это Илон Маск», а затем добавила: «Я тебя не боюсь, иди к черту, Илон Маск».

Fuck you, Elon Musk,”



says Brazil's first lady, Janja da Silva, during the G20 Social panel. pic.twitter.com/z99XqiHwnj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024

Маск, владелец социальной сети X, отреагировал на видео с ее словами, опубликовав два смеющихся эмодзи. Также он добавил: «Они проиграют следующие выборы», имея в виду президента Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Ранее в этом году социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, была заблокирована в Бразилии на месяц за отказ назначить юридического представителя в стране и игнорирование судебных приказов о блокировке аккаунтов, обвиняемых в распространении «фейковых новостей» и сообщений ненависти.

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