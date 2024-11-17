закрыть
17 ноября 2024, воскресенье, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

  • 17.11.2024, 15:50
Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Министр обороны сообщил о достижении «важного рубежа».

Власти Индии заявили об успешных испытаниях первой гиперзвуковой ракеты большой дальности. Министр обороны этой ядерной державы Раджнат Сингх в воскресенье, 17 ноября, назвал испытания «важным рубежом» и «историческим моментом», передает «Немецкая волна».

Испытания прошли на необитаемом острове Абдул Калам, расположенном в Бенгальском заливе у побережья индийского штата Одиша, написал он в X. «Это значительное достижение поместило нашу страну в группу избранных наций, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий», - добавил индийский министр.

Он также поздравил с «колоссальным достижением» научно-исследовательское подразделение Минобороны, вооруженные силы и индийскую промышленность.

Гиперзвуковым оружием владеют США, Китай и Россия

Индийская гиперзвуковая ракета обладает дальностью до 1500 км, пишет Reuters. Она может нести различные виды боеголовок. В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые ракеты летают на малых высотах, быстрее достигают целей и имеют меньшую вероятность быть сбитыми современными системами ПВО, отмечает AFP.

Гиперзвуковым оружием в настоящее время обладают США, Китай и Россия. Об испытаниях таких ракет также заявляли власти Ирана и КНДР, а также йеменские хуситы, но нет информации о том, находятся ли они на вооружении их армий.

В последние годы Индия принимает масштабные меры по укреплению обороноспособности и расширяет сотрудничество в данной сфере с США, Японией и Австралией, а также Германией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев