Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты 17.11.2024, 15:50

Министр обороны сообщил о достижении «важного рубежа».

Власти Индии заявили об успешных испытаниях первой гиперзвуковой ракеты большой дальности. Министр обороны этой ядерной державы Раджнат Сингх в воскресенье, 17 ноября, назвал испытания «важным рубежом» и «историческим моментом», передает «Немецкая волна».

Испытания прошли на необитаемом острове Абдул Калам, расположенном в Бенгальском заливе у побережья индийского штата Одиша, написал он в X. «Это значительное достижение поместило нашу страну в группу избранных наций, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий», - добавил индийский министр.

Он также поздравил с «колоссальным достижением» научно-исследовательское подразделение Минобороны, вооруженные силы и индийскую промышленность.

India has achieved a major milestone by successfully conducting flight trial of long range hypersonic missile from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha. This is a historic moment and this significant achievement has put our country in the group of select nations… pic.twitter.com/jZzdTwIF6w — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 17, 2024

Гиперзвуковым оружием владеют США, Китай и Россия

Индийская гиперзвуковая ракета обладает дальностью до 1500 км, пишет Reuters. Она может нести различные виды боеголовок. В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые ракеты летают на малых высотах, быстрее достигают целей и имеют меньшую вероятность быть сбитыми современными системами ПВО, отмечает AFP.

Гиперзвуковым оружием в настоящее время обладают США, Китай и Россия. Об испытаниях таких ракет также заявляли власти Ирана и КНДР, а также йеменские хуситы, но нет информации о том, находятся ли они на вооружении их армий.

В последние годы Индия принимает масштабные меры по укреплению обороноспособности и расширяет сотрудничество в данной сфере с США, Японией и Австралией, а также Германией.

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