В Госдуме призвали россиянок рожать, «пока рожалка работает» 4 17.11.2024, 17:42

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Хамское заявление.

В Курганской области РФ депутаты региональной думы приступили к разработке законопроекта, который предполагает введение штрафов за «склонение» к абортам, сообщает URA.ru. Согласно документу, штрафы для граждан и организаций за такое «нарушение» могут составить от 10 до 200 тысяч рублей. Поводом для создания законопроекта стало обращение местного «Союза православных женщин», который связал необходимость подобной меры с «гибридной войной против России». 4 ноября идею поддержал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова («Единая Россия»), комментируя законопроект, заявил, что в сознание будущих поколений необходимо с детства внедрять «основы духовности» и «семейные ценности». «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать „духовные скрепы“», — сказал он.

Рождаемость в РФ начала снижаться вскоре после аннексии Крыма. Если в 2014 году в стране родились 1,943 миллиона детей, то к 2023 году этот показатель упал до 1,264 миллиона, что стало худшим результатом с 1999 года. В первой половине 2024 года число новорожденных сократилось еще на 3%, до 599,6 тысячи — антирекорда за всю доступную историю наблюдений, следует из данных Росстата.

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