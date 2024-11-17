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Россия начала массово скупать белорусский картофель

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  • 17.11.2024, 21:57
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Россия начала массово скупать белорусский картофель

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Импорт картофеля в Россию из Беларуси с начала года вырос на 60,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В этом году на российский рынок поставили 168,5 тыс. тонн белорусской картошки.

Всего же Россия с начала года импортировала 395,5 тыс. тонн продовольственного картофеля, что на 7,9% меньше по сравнению с таким же периодом 2023-го.

В топ поставщиков на российский рынок, кроме Беларуси, также входят Египет, Азербайджан, Китай и Армения.

Ранее российские власти отмечали, что в этом году соберут меньший, чем годом ранее, урожай картофеля и других продуктов «борщевого набора». При этом больше всего по сравнению с прошлым годом сократился урожай картофеля — на 15%.

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