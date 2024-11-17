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Le Figaro: Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России

  • 17.11.2024, 22:35
Le Figaro: Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России

А затем решение принял президент США.

Великобритания и Франция уже разрешили Украине наносить по территории России удары дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Как пишет Le Figaro, президент Соединенных Штатов Джо Байден принял «ожидаемое решение» после соответствующего разрешения от Лондона и Парижа.

Американское, как пишет The New York Times, скорее всего, будет использоваться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области, заявили собеседники агентства.

Впоследствии география ударов АTACMS может расшириться, утверждают источники NYT.

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