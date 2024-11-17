Le Figaro: Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России
- 17.11.2024, 22:35
А затем решение принял президент США.
Великобритания и Франция уже разрешили Украине наносить по территории России удары дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.
Как пишет Le Figaro, президент Соединенных Штатов Джо Байден принял «ожидаемое решение» после соответствующего разрешения от Лондона и Парижа.
Американское, как пишет The New York Times, скорее всего, будет использоваться против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области, заявили собеседники агентства.
Впоследствии география ударов АTACMS может расшириться, утверждают источники NYT.