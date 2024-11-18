«Их было три автобуса, из 108 не вернулись 102»: новые факты о потерях россиян 18.11.2024, 7:30

Показательная история.

Появились новые факты, свидетельствующие о колоссальных потерях ВС РФ в войне против Украины. Зэки из Волгоградской области, которые были завербованы на «СВО» в апреле 2024 года, были ликвидированы менее чем за месяц.

Об этом рассказала мать одного из завербованных зэков. Она до сих пор ищет своего «пропавшего без вести» сына-оккупанта, пишет «Диалог».

Россиянка уверяет, что ее сын Александр Скворцов подписал контракт с Минобороны России 22 апреля, спустя две недели он уже был на фронте. 3 мая он последний раз связался с родными. На следующий день его бросили в первый «мясной штурм», из которого он уже не вернулся.

Аналогичная судьба, уверяет женщина, у остальных зэков, которые были завербованы вместе с ее сыном.

«Было три автобуса, 108 человек ехали из Волгоградской области из ИК (исправительной колонии — ред.). «Шторм V». Судьба почти всех — без вести пропавшие. 102 человека без вести пропавшие», — рассказала россиянка.

Эвакуации тел российская армия не проводит. Солдаты числятся пропавшими без вести, из-за чего родственникам не положены никакие компенсации.

Эта история демонстрирует масштаб потерь у оккупационной армии РФ в войне против Украины. Командование не жалеет собственных солдат, заваливая их телами фронт. И, по данным Z-военкоров, чем ближе перемирие, тем активнее российские командиры отправляют своих солдат на смерть.

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